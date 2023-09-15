Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о летнем трансферном окне.

- Сегодня закрылось трансферное окно в России. Что для вас стало наиболее интересным?

- Трансферов было много, но мы не очень хорошо знаем этих ребят. Надо посмотреть на них в деле, чтобы оценивать. «Рубин» купил пять сербов, «Динамо» - бразильцев. Пусть пройдет несколько матчей, тогда можно будет делать выводы.

- Как вы отнеслись к недавнему переходу Изидора в «Зенит»? Этот игрок - уровень питерского клуба?

- Может, и не уровень, но футболист неплохой. В «Локомотиве» он не так много играл, потому что там выходил Дзюба. Но Изидор все равно свои 7-8 мячей забивал. «Зенит» не берет игроков просто так. Он их ведет. Значит, там уверены, что он им поможет.

- Изидор заявлял, что не хочет возвращаться в Россию, и тут переход в «Зенит». Были удивлены?

- Не знаю, говорил он такое или нет. Он уехал на медосмотр во Францию, а тем временем вел переговоры с «Зенитом». Я так думаю. Потому что в один день трансфер не происходит. Просто никто это не афишировал. Уверен, что «Локомотив» об этом знал.

Елена Григорьевская