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Агент: «Сильно сомневаюсь, что Велингтон мог не пройти медосмотр» эксклюзив

15 Сентября 2023 • 14:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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Через 21 ч. 53 мин.

Футбольный агент Тео Круз в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о сорвавшемся переходе защитника «Сан-Паулу» Велингтона в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб отказался от 22-летнего бразильца из-за его проблем с голеностопом.

«Я уже не работаю с Велингтоном, его трансфером в Россию занимались другие люди, поэтому я не могу на 100% говорить об его физических кондициях. Однако, я сильно сомневаюсь, что он мог не пройти медосмотр. Да, у него была операция на лодыжке, но он полностью восстановился, думаю, что трансфер не состоялся из-за чего-то ещё», — сказал Круз.

За «Сан-Паулу» Велингтон выступает с 2021 года. В общей сложности в футболке бразильского клуба защитник провёл 103 матча, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского футболиста в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Паулу Велингтон Тео Круз
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