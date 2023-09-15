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Кузьмичёв: «Сулейманов — это футболист, который ни на минуту не теряет концентрацию»

15 Сентября 2023 • 14:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
1 1.82 X 3.95 2 4.30
17.09 19:00

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о переходе нападающего Тимура Сулейманова из «Пари НН» в московский клуб на правах аренды.

По мнению Кузьмичёва, 23-летний форвард сможет принести пользу «Локомотиву», так как он отличается умением выполнять большой объём работы и хорошей самоотдачей.

«Локомотиву» был необходим нападающий на тот случай, когда Дзюба устаёт или пропускает матчи. Сарвели в этой роли не убедил. Тимур провёл хорошие полтора сезона в «Пари НН» Это футболист, который ни на минуту не теряет концентрацию», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Напомним, что в период с 2017 по 2021 год Сулейманов уже находился в системе «Локомотива», в составе которого успел провести лишь четыре игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Кузьмичёв Тимур Сулейманов
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