​Семак рассказал о сложности работы после матчей сборных

Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил о том, что матчи национальных сборных усложняют работу для тренеров на клубном уровне.

«Матчи сборных - всегда определённая сложность для тренерского штаба. Кто-то из футболистов играет больше, кто-то - меньше, а кто-то вообще не играет. Плюс перелёты», - цитирует Семака официальный матч «Зенита».

Также Семак указал на то, что некоторые игроки возвращаются из сборных всего лишь за один-два дня до матча.

Ближайшую игру Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.