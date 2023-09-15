Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде перед возобновлением чемпионата.

«Помимо Андрея Мостового, есть небольшие проблемы и у других игроков. Точно выбыл Андрей Мостовой, надеюсь, ненадолго. Остальные готовятся, включая Родригао, который уже занимается в общей группе», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Напомним, что Андрей Мостовой травмировался в недавнем товарищеском матче против «Сепахана». В питерском клубе сообщали, что атакующий полузащитник избежал рецидива своей прошлой травмы.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на выезде.