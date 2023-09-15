​Семак не в полной мере доволен трансферами «Зенита»

В России закрылось летнее трансферное окно. Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, доволен ли он тем, как летнюю трансферную кампанию провёл питерский клуб.

«Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие игроки играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут - есть определенные вопросы, над которыми нужно работать», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на поле соперника.