Медина вернулся в «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщил пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Хесус уже в Москве, сегодня присоединится к нам», - рассказал Зеленов в беседе с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что парагвайский хавбек перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Игрок подписал с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Медина провел пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В ближайшем матче чемпионата «народная команда» встретится с «Сочи».