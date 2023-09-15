​Семак высказался о состоянии Изидора

Недавно состав «Зенита» пополнил нападающий Вильсон Изидор – питерцы арендовали француза у «Локомотива» с правом выкупа. По словам рулевого питерской команды Сергея Семака, Изидор готов сыграть в ближайшем матче против «Рубина». При этом тренер не знает, сколько времени на футбольном поле может провести 23-летний футболист.

«Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния. Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Гостевой матч Премьер-лиги против «Рубина» «Зенит» проведёт в ближайшее воскресенье, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.