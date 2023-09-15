Семак: «Рубин» - серьёзный соперник, который хорошо играет дома»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий в преддверии поединка против казанского «Рубина» в восьмом туре чемпионата России.

«Это серьёзный соперник, который хорошо играет дома. В целом это крепкая команда, которая хорошо держит уровень единоборств и интенсивности. Ни одной команде не просто играть в Казани», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Поединок «Рубина» против «Зенита» состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск.

Перед этой игрой хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости – второе.