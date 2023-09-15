Бубнов оценил шансы в матче «Балтика» - «Ростов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка восьмого тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и «Ростовом».

«Ростов» плохо играет на выезде - ни одной победы и десять пропущенных мячей. К минусам можно отнести отсутствие Карпина во время паузы. У «Балтики» есть шансы зацепиться за победу», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Балтика» - «Ростов» состоится на стадионе в Калининграде завтра, 16 сентября, начало запланировано в 21:15 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж пройдет на Liveresult.ru.