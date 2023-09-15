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Алдонин: «ЦСКА даже без громких трансферов может бороться за золото»

15 Сентября 2023 • 13:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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Через 22 ч. 15 мин.

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о трансферной кампании московского клуба.

По мнению эксперта, московский клуб и без громких приобретений способен бороться за чемпионство.

«Не сказать, что команда конкретно усилилась, но посмотрим, что будет. ЦСКА даже без громких трансферов может бороться за золото. Раньше летом приходили иностранцы, которые через Лигу чемпионов могли заявить о себе, сейчас с этим сложнее», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

После семи туров РПЛ ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут завтра, 16 сентября, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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