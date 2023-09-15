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​Стало известно, почему ЦСКА отказался от Велингтона

15 Сентября 2023 • 13:17 Комментировать

В последний день летнего трансферного окна в России ЦСКА был близок к подписанию защитника Велингтона из «Сан-Паулу». Впрочем, сделка так и не состоялась. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ЦСКА отказался от 22-летнего бразильца из-за его проблемы с голеностопом. Медики изучили состояние Велингтона и поняли, что футболист ещё долгое время не сможет полностью избавиться от последствий давнего повреждения.

ЦСКА в настоящий момент готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Крыльев Советов». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023 Велингтон
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