​Стало известно, почему ЦСКА отказался от Велингтона

В последний день летнего трансферного окна в России ЦСКА был близок к подписанию защитника Велингтона из «Сан-Паулу». Впрочем, сделка так и не состоялась. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ЦСКА отказался от 22-летнего бразильца из-за его проблемы с голеностопом. Медики изучили состояние Велингтона и поняли, что футболист ещё долгое время не сможет полностью избавиться от последствий давнего повреждения.

ЦСКА в настоящий момент готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Крыльев Советов». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по московскому времени.