Родригао вернулся в общую группу «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао вернулся к тренировочным занятиям в общей группе «сине-бело-голубых», об этом сообщает клубная пресс-служба.

В конце мая бразильский футболист перенес операцию после травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне южноамериканец не сыграл ни одного поединка за петербургский коллектив.

Ряды «Зенита» Родригао пополнил летом прошлого года, перебравшись из «Сочи». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 22 поединках чемпионата России и забил один мяч. Вместе с командой он стал чемпионом Премьер-лиги.

В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб занимает второе место после семи туров.