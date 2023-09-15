Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родригао вернулся в общую группу «Зенита»

15 Сентября 2023 • 13:04 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Родригао вернулся к тренировочным занятиям в общей группе «сине-бело-голубых», об этом сообщает клубная пресс-служба.

В конце мая бразильский футболист перенес операцию после травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне южноамериканец не сыграл ни одного поединка за петербургский коллектив.

Ряды «Зенита» Родригао пополнил летом прошлого года, перебравшись из «Сочи». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 22 поединках чемпионата России и забил один мяч. Вместе с командой он стал чемпионом Премьер-лиги.

В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб занимает второе место после семи туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
16.09.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.81 3.90 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
13:21 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил шансы в матче «Балтика» - «Ростов»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА даже без громких трансферов может бороться за золото»
13:17 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему ЦСКА отказался от Велингтона
13:04 · Россия. Премьер-лига
Родригао вернулся в общую группу «Зенита»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Радимов высказал мнение о матче «Динамо» - «Пари НН»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль рассказал об адаптации Дуарте
12:41 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» шикарно провело трансферную кампанию»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал причину ухода Николсона и Бальде из «Спартака»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил трансферную кампанию «Динамо»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: Куаме не предлагали «Спартаку»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Чувствую поддержку руководства «Спартака», но меня будут судить по результатам»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда ЦСКА может купить Гюнтера
11:39 · Россия. Премьер-лига
Бителло попрощался с «Гремио»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Балтики» Энрикес: «Фанаты гонят нас вперёд, поддержка на домашнем стадионе супер!»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Липовой покинул «Крылья Советов» официально
Все новости
Рекомендуем