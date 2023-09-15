В главных слухах недели вы узнаете, каких футболистов «ПСЖ» рассматривает в качестве замены для Килиана Мбаппе, как «Манчестер Сити» может шантажировать Эрлинга Холанна, и каким образом в организм Поля Погба попал допинг. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе

Всё идёт к тому, что следующим летом Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» в статусе свободного агента. Вероятно, звёздный французский нападающий исполнит мечту детства и примерит на себе футболку «Реала». Поговаривают, что гранд Лиги 1 уже ищет замену для Мбаппе. У парижан есть два варианта – Антуан Гризманн из «Атлетико» и Родриго из «Реала». Первый из них известный и опытный, а второй – молодой и амбициозный. Ожидается, что в Мадриде будут готовы рассмотреть предложение по Родриго, если оно составит как минимум 100 миллионов евро.

«Ливерпуль» выбирает звезду в атаку

Между тем, слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе и с «Ливерпулем». Есть информация, что форвард хотел бы попробовать свои силы в Премьер-лиге, хотя приоритетом для него всё-таки остаётся «Реал». «Ливерпуль» будет готов побороться за Мбаппе, если его переезд в Мадрид по какой-то причине сорвётся, и если следующим летом за большие деньги в Саудовскую Аравию будет продан Мохамед Салах. В то же время «красные» держат на радаре другую большую звезду – Винисиуса Жуниора из «Реала».

«Манчестер Сити» шантажирует Холанна

У Эрлинга Холанна хорошо складываются дела в «Манчестер Сити». Но не стоит забывать, что в своё время футболист изъявлял желание попробовать себя во всех топовых лигах Европы. Этим может воспользоваться «Реал», который следующим летом планирует подписать статусного игрока в линию атаки. Правда, в «Манчестер Сити» уже думают о том, как сорвать переезд Холанна на «Сантьяго Бернабеу». «Горожане» хотят продать «Реалу» другого форварда – Хулиана Альвареса. Тем самым чемпионы Англии планируют оградить норвежца от интереса из Мадрида. Такой план «Манчестер Сити» может огорчить Холанна, если он действительно настроен в скором времени поиграть в Испании.

Зидан отказал сборной Германии

Немецкий футбольный союз ищет нового тренера для сборной Германии после увольнения Ханса-Дитера Флика. Поговаривают, что немцы связывались с Зинедином Зиданом, который уже более двух лет не имеет тренерской работы. Возглавлять Бундестим Зидан отказался – он дал понять, что на международном уровне готов работать только с национальной командой родной страны - Франции. А пока с «трёхцветными» продолжает работать Дидье Дешам, Зидан ждёт предложений от топ-клубов.

Врач умышленно дал Погба допинг

Поль Погба провалил допинг-тест – в организме полузащитника «Ювентуса» обнаружили повышенный уровень тестостерона. Теперь Погба грозит расторжение контракта и дисквалификация. По слухам, допинг в организм французского футболиста попал через пищевую добавку, которую он употреблял какое-то время. Эту добавку Погба якобы посоветовал его друг из США, работающий врачом. Футболист не знал, что принимает что-то запрещённое, что, впрочем, не освобождает его от ответственности, ведь он даже не уведомил врачей в клубе.

Слухи собирал Александр Тихий.