Задача не усилиться, а ослабить конкурентов: Как «Зенит» провёл летнюю трансферную кампанию

«Зенит» этим летом провёл странную трансферную кампанию. Казалось, питерцы больше хотели ослабить конкурентов, нежели усилить себя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять тактику «Зенита».

Много активности, но не очень понятен замысел

Если посмотреть на список трансферов, то «Зенит» был очень активен в летней кампании, даже если оставить за скобками выкуп Густаво Мантуана, приобретение на перспективу Педро (он приедет зимой), и подписание Ду Кейроса, которое было согласовано давно.

Не считая этих троих бразильцев «Зенит» совершил семь сделок на вход. Правда, Никита Гойло и Ярослав Михайлов уже успели отбыть в аренды, однако количество всё равно впечатляет. При этом потеря-то у питерцев была всего одна – в лице Малкома, так что и необходимости в какой-то перестройке не было.

Главный девиз – «Не дать соседу!»

«Зенит» при этом активно вмешался в планы конкурентов. Александр Коваленко говорил, что не хочет переходить в питерскую команду, был в шаге от подписания контракта с «Локомотивом», но всё же перебрался на берега Невы. Не будем тиражировать теорию заговора из телеграма, но просто отметим, что пока хавбек за «сине-бело-голубых» провёл во всех турнирах всего 80 минут за 5 матчей (в том числе три кубковых). Невольно хочется задаться вопросом, а нужен ли он был. Затем «Зенит» ещё и забрал у «Локомотива» Вильсона Изидора. В стане питерцев у француза по два конкурента на его обеих позициях, а вот для «железнодорожников» это потеря.

Страхиня Эракович уже готовился лететь на подписание контракта со «Спартаком», как «Зенит» воспользовался своим правом первоочередного выкупа. Серб, правда, как раз играет стабильно за питерцев. Однако всё же странно, что «сине-бело-голубые» резко согласились выплатить за защитника 8 миллионов евро, когда тот почти перешёл к конкуренту.

Кроме этого, «Зенит» перехватил и Марио Фернандеса. ЦСКА хотел вернуть защитника, но всё решили деньги, что так или иначе подтвердили и сам футболист, и его агент. Правда, у них немного иной взгляд на ситуацию, но смысл тот же. Нужен ли «Зениту» Фернандес? Пока он основным не выглядит, а говорить про далёкие перспективы в 33 года сложно.

Вратарский вопрос решён

По ходу прошлого сезона много говорилось, что главная задача «Зенита» – найти нового вратаря. В итоге сначала ставка вроде бы делалась на Гойло, которому, по слухам, обещали место в основе. Вратарь его не получил и отправился в аренду в «Сочи» как часть сделки по приобретению оттуда Дениса Адамова. Последний тоже прочно занял место на скамейке, даже в Кубке России играет Александр Васютин.

Первым же номером «Зенита» остаётся Михаил Кержаков, которому в январе исполнится 37 лет. Справедливости ради стоит отметить, что на старте сезона голкипер выглядит хорошо, не позволяя говорить, что у питерцев есть вратарская проблема. Однако возраст Кержакова наталкивает на мысль, что новый страж ворот команде всё же понадобится. Если это не Гойло и не Адамов, то, видимо, будет новый трансфер.

Без замены Малкома

Когда Малком за бешеные деньги уехал в Саудовскую Аравию, казалось, что «Зенит» их потратит на нового игрока, который мог бы в одиночку решать судьбу встречи. По данным медиа, питерцы искали такого исполнителя. Назывались фамилии Николы Дзаньоло, который отправился в «Астон Виллу», и Уго Экитике, оставшегося в «ПСЖ». В итоге пока вырученные деньги лежат бесхозными, но рано или поздно питерцы наверняка их потратят. Осталось подождать – на кого именно.

Роман Андреев