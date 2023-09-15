Три вратаря, но ни одного опорника: Что не так с трансферной кампанией «Спартака»

В России завершилось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит его итоги для московского «Спартака».

Денег потрачено много, но странно

По данным портала transfermarkt, «Спартак» за лето потратил 24 миллиона, что является существенной суммой. В пяти из предыдущих шести сезонов «красно-белые» тратили меньше за оба трансферных окна. В этом смысле выбивается лишь закупка имени Томаса Цорна в 2019-м, но справедливости ради напомним, что тогда клуб и активно продавал футболистов. Вообще за всю историю «Спартак» лишь трижды летом платил за новых футболистов больше.

Самые затратные летние окна для «Спартака»

Год Сумма 2019 42 млн евро 2010 34 млн евро 2013 31,25 млн евро 2023 24 млн евро

Тем не менее, несмотря на большие траты, нет ощущения, что «Спартак» закрыл проблемные зоны. Хотя вроде пришли два футболиста из испанской Ла Лиги, один из ЦСКА, но всё же высший балл за селекцию «красно-белым» поставить сложно.

Упор был на атаку, где осталась дыра

Первые два трансфера «Спартак» сделал в линию нападения, подписав Тео Бонгонду и Хесуса Медину. Конголезец начал карьеру в составе «красно-белых» прекрасно, регулярно забивая и ассистируя. Парагваец и вовсе забил вторым касанием за команду. Тем не менее, при наличии Промеса и Зиньковского, а также Мозеса, способного сыграть на фланге атаки, казалось, что акцент был сделан на те позиции, где больших проблем и не было. Более того, Абаскаль получил шикарную обойму, но на поле всех разместить не получается.

При этом «Спартак» вдруг до зимы остался с дырой в центре атаки. После ухода Бальде и Николсона у команды есть только один центральный нападающий – Александр Соболев. Для России это топ-форвард, но дисциплиной он не отличается. Кроме того, есть ощущение, что его не всегда хватает на все 90 минут. Подменить же его может только молодой Павел Мелёшин, на которого ставку делать рановато. В ином случае Абаскалю придётся менять тактику и придумывать, кого использовать в роли «ложной девятки».

В защите нацеливались на икру, но получилась кабачковая

Дэвинсон Санчес реально мог оказаться в «Спартаке», и игрок такого уровня точно укрепил бы проблемную зону в центре обороны команды. Когда вариант с колумбийцем отпал, «красно-белые» пытались заполучить Страхиню Эраковича, но того увёл «Зенит». В итоге в Москву переехал Срджан Бабич. 35 матчей в испанской Ла Лиге – результат неплохой, но назвать защитника звездой нельзя. То, что к 27 годам он провёл всего 5 матчей за сборную Сербии, также наталкивает на сомнения относительно его способностей.

К Олегу Рябчуку вопросов меньше, его и брали скорее в экстренном темпе из-за травмы Тавареша. Однако футболист сборной Молдовы тоже едва ли совершит революцию на фланге «красно-белых» и всерьёз укрепит защиту или сделает этот край опасным для соперников.

Вратарей теперь трое, а опорника так и нет

При этом «Спартак» решил пойти в сезон сразу с тремя вратарями, причём все уже успели сыграть в Премьер-лиге. Довольно удивительное решение. Честно говоря, не очень понятно, зачем Абаскаль задумал оставить всех троих.

При этом есть ощущение, что самая проблемная зона в команде всё ещё не закрыта. Весной прошлого года «Спартак» регулярно проваливался в центр поля. На старте этого сезона проблемы в этой зоне всё так же возникают. Конечно, можно постараться «вырастить» Руслана Литвинова, у которого есть все задатки, и это было бы хорошим решением. Однако Абаскаль часто использует россиянина в центре обороны, а потом и наказывает его скамейкой за неудачный матч. Зона же опорного хавбека так и остаётся проходной.

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Роман Андреев