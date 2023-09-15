Радимов высказал мнение о матче «Динамо» - «Пари НН»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о поединке восьмого тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» на своем поле примет «Пари НН».

«Это будет очень тяжелый матч. Мы ждем на поле динамовских новичков в стартовом составе. Думаю, с ними команда будет смотреться совершенно по-другому. «Динамо», конечно, фаворит», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Поединок между «Динамо» и «Пари НН» состоится сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на страницах Liveresult.ru.