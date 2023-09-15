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Нужно было увеличить обойму, но не вышло: Странные ходы ЦСКА

15 Сентября 2023 • 14:00 Комментировать

ЦСКА точно провалил главную задачу летнего трансферного окна, которое завершилось в России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется тому, чем занимались «армейцы».

Федотов ждал помощи от руководства, но не получил

Владимир Федотов выдал блестящий первый сезон в ЦСКА, заняв второе место в Премьер-лиге и завоевав кубок страны. Казалось, что в этом «армейцы» реально смогут конкурировать за чемпионство, но все признавали, что для этого команде нужна обойма. ЦСКА по ходу прошлого сезона порой банально не хватало игроков. Речь шла не только о том, что команде нужно усиление как таковое, нужны были просто футболисты в обойму.

Однако этого не случилось. Более того, ЦСКА расстался с Хесусом Мединой, Хорхе Карраскалем и Бахтиёром Зайнутдиновым, которые в прошлом сезоне провели много времени на поле. В итоге в первых матчах сезона Федотов играл почти без запаса, а на поле вынужден был выпускать юного Михаила Рядно. Доверять молодёжи – здорово, но для ЦСКА это была просто необходимость.

В итоге к закрытию трансферного окна ЦСКА всё же сделал несколько приобретений, однако расширения обоймы не случилось, так что основная ставка клуба вновь на тренерский гений Федотова. Наставнику опять придётся латать дыры кем придётся, а также растить юнцов.

ЦСКА укрепил атаку, но исполнители вызывают сомнения

«Армейцы» летом подписали сразу двоих игроков в линию атаки, но пока нет уверенности, чтобы говорить об усилении. Аббосбек Файзуллаев считается восходящей звездой футбола Узбекистана, но сам по себе этот статус не гарантия успеха. Называть 19-летнего Файзуллаева настоящим усилением, вероятно, пока рановато. Хотя, конечно, очень хочется, чтобы в нашем чемпионате таланты прогрессировали. Тем более что есть пример Элдора Шомуродова, который из «Ростова» уехал в Серию А.

В статусе игрока в ЦСКА приходит Виктор Давила, от которого клуб точно ждёт результата прямо здесь и сейчас. Однако пока непонятно, чем чилиец привлёк внимание селекционеров команды. В минувшем сезоне за мексиканский «Леон» Давила забил 9 голов в 30 матчах двух чемпионатов (Апертура и Клаусура). За сборную Чили форвард провёл всего 4 поединка. В общем, нет уверенности, что Давила будет сильнее Чалова и Заболотного.

Акинфееву пора учить португальский язык, чтобы общаться с защитниками

Оборона ЦСКА, похоже, скоро будет полностью бразильской. Летом «армейцы» выкупили права на Мойзеса и, естественно, сохранили Виллиана Рошу. Теперь к ним присоединился ещё и Келлвен, и вот его трансфер на бумаге выглядит удачей. Ему всего 22 года, но он уже обладает богатым опытом. На родине защитник выступал за далеко не последний «Атлетико Паранаэнсе», его вызывали в олимпийскую сборную страны. Кажется, Келлвен действительно может усилить и оборону ЦСКА, и серьёзно прибавить в будущем.

На флажке же трансферного окна ЦСКА приобрёл на левый фланг обороны ещё и Веллингтона из «Сан-Паулу». Ему тоже 22 года, это игрок олимпийской сборной Бразилии. И уж он-то котируется намного выше Келлвена. Теперь даже интересно, будет ли матч, на который «армейцы» выйдут в четыре бразильских защитника.

Роман Андреев


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