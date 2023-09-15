Не до новичков, раздать бы своих: Как «Локомотив» провёл летнюю трансферную кампанию

«Локомотив» летом занимался трансферами на выход, а не на вход. С задачей клуб справился, но вот усиления не получил. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует деятельность «железнодорожников».

Чистка состава

«Локомотив» летом активно занимался тем, что искал клубы игрокам, которые не нужны по тем или иным причинам. С этой задачей «железнодорожники» справились неплохо. Правда, по большей части игроки поуходили в аренды. Херман Конти, Педриньо, Тин Едвай, Илья Берковский, Марко Раконьяц, Марк Мампасси пока ещё принадлежат «железнодорожникам», но выступать будут за другие клубы.

Зато получилось продать Сергея Бабкина и Вильсона Изидора (француз в аренде, но «Зенит» обязан его выкупить), хотя с последним получилось всё не так, как хотелось бы. «Локомотив» не получил удовлетворяющего предложения из заграницы и усилил конкурента. По крайней мере теперь желание Изидора вернуться на родину «железнодорожников» не волнует.

А кто пришёл?

А вот тут всё не так весело. Контракт с Ильёй Самошниковым подписали ещё зимой, так что летом он просто официально завершил трансфер. В атаку был подписан Владислав Сарвели – очередной воспитанник «Чертаново» в Черкизово. Вообще кажется, что это едва ли не главное требование к новичкам «Локомотива». Ходили слухи, что «железнодорожники» хотели купить Антона Зиньковского, но «Спартак» отказал. Брать же другого футболиста на его позицию «Локомотив» не стал.

Правда, всё же пришёл ещё один игрок не из «Чертаново». «Локомотив» усилил атаку своим собственным воспитанником Тимуром Сулеймановым, арендовав его у «Пари НН». В минувшем сезоне форвард забил 10 голов, а Артём Дзюба не вечен, так что этот ход со стороны «железнодорожников» выглядит интересным.

Проблемы в обороне

Если с атакой у «Локомотива» всё выглядит хорошо, то вот за оборону команды тревожно. Лукас Фассон восстановился, но мы пока не успели понять уровень бразильца. При этом после травмы Станислава Магкеева остались Иван Кузьмичёв, Егор Погостнов и Евгений Морозов. Ни один из них особой уверенности в надёжности не внушает. Есть и вопросы к Максиму Ненахову справа. Однако защитников «Локомотив» летом брать не стал, оставив пока воспитанников «Чертаново» в «Крыльях Советов».

Зимой, наверное, стоит ждать усиления от «Локомотива» именно в линию обороны. В остальном у команды состав выглядит готовым для решения больших задач.

Роман Андреев