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Абаскаль рассказал об адаптации Дуарте

15 Сентября 2023 • 12:46 Комментировать

Рулевой московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об адаптации в команде защитника Алексиса Дуарте.

«Период адаптации продолжается, она улучшается. Он прибавил физически, прибавил в коммуникации. И нам, и ему нужен был этот период. Адаптация завершится, когда он наберет стабильность», - рассказал испанский специалист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что перебрался в московский клуб из «Серро Портеньо» в январе текущего года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дуарте провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Алексис Дуарте
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