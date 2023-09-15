Абаскаль рассказал об адаптации Дуарте

Рулевой московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об адаптации в команде защитника Алексиса Дуарте.

«Период адаптации продолжается, она улучшается. Он прибавил физически, прибавил в коммуникации. И нам, и ему нужен был этот период. Адаптация завершится, когда он наберет стабильность», - рассказал испанский специалист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что перебрался в московский клуб из «Серро Портеньо» в январе текущего года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дуарте провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.