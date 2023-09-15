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Абаскаль назвал причину ухода Николсона и Бальде из «Спартака»

15 Сентября 2023 • 12:36 Комментировать

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с представителями СМИ объяснил причину ухода нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут», - передает слова испанского тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в летнее трансферное окно Николсон перебрался во французский «Клермон», а Бальде стал игроком каталонского «Эспаньола».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче «красно-белые» встретятся против «Сочи» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Шамар Николсон Гильермо Абаскаль
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