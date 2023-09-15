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Абаскаль: «Чувствую поддержку руководства «Спартака», но меня будут судить по результатам»

15 Сентября 2023 • 12:18 Комментировать

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», заявило о доверии со стороны руководства «красно-белых».

«Чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам. Правильный путь - не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы стать лучше», - приводятся слова наставника на станицах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занимает лишь девятое место по итогам семи сыгранных туров. «Народная команда» отстает от лидирующего «Краснодара» на семь пунктов. Ближайший матч подопечные Абаскаля сыграют против «Сочи» на «Открытие Банк Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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