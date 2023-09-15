Агент рассказал, когда ЦСКА может купить Гюнтера

Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, рассказал о том, когда его клиент может сменить клубную прописку. По словам представителя игрока, переход игрока в московский ЦСКА может состояться в январское трансферное окно.

«Да, Корай может перейти в ЦСКА зимой», - передает слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Гюнтер поиграл в чемпионате Италии за «Верону» и «Сампдорию». 28-летний немец принял участие в 24 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.