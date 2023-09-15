Бителло попрощался с «Гремио»

Новоиспеченный игрок столичного «Динамо» Бителло попрощался со своим бывшим клубом «Гремио» и наставником команды Ренато Гаушо.

«Профессор Ренато, хочу поблагодарить тебя за все. Ты был для меня намного больше, чем просто тренер. Буду переживать за тебя и команду на расстоянии. Спасибо, гений», - гласит сообщение полузащитника в социальных сетях.

Бителло заключил с «Динамо» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. Сумма трансфера оценивается в десять миллионов евро.

«Бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч динамовцы проведут против «Пари НН».