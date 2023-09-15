Нападающий «Балтики» Энрикес: «Фанаты гонят нас вперёд, поддержка на домашнем стадионе супер!»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о поддержке со стороны болельщиков калининградского клуба.

По мнению чилийского футболиста, в России отличные стадионы, на которых хорошо ощущается поддержка болельщиков.

«В команде отличная атмосфера. Фанаты гонят нас вперёд, поддержка на домашнем стадионе супер!» — цитирует Энрикеса «Чемпионат».

Напомним, Энрикес перешёл в «Балтику» минувшим летом из польского клуба «Медзь Легница». В составе калининградской команды нападающий успел провести 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Свой ближайший матч «Балтика» проведёт завтра, 16 сентября, против «Ростова». Начало — в 21:15 по московскому времени.