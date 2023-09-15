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Липовой покинул «Крылья Советов» официально

15 Сентября 2023 • 11:22 Комментировать

Атакующий полузащитник Данил Липовой, принадлежащий «Крыльям Советов», продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге. Новым местом работы 23-летнего футболиста стал «Нефтехимик».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны оформили аренду Липового до окончания текущего сезона.

Во второй части минувшего сезона Данил выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь». Также полузащитник известен по выступлениям за «Динамо», «Химки» и «Оренбург».

После девяти туров первого дивизиона «Нефтехимик» набрал семь баллов и находится на 16-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Нефтехимик трансферы футбола - лето 2023 Данил Липовой Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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