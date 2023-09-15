Энрикес: «Класс «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» примерно одинаков»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался об игре против ведущих команд РПЛ.

Чилийский футболист восхитился игрой «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Динамо». Энрикес считает, что эти команды находятся примерно на одном уровне.

«Эти команды по-настоящему сильны, их класс примерно одинаков. Я был впечатлён их уровнем игры», — цитирует Энрикеса «Чемпионат».

После семи туров РПЛ «Балтика» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Свой следующий матч команда из Калининграда проведёт завтра, 16 сентября, против «Ростова». Начало — в 21:15 по московскому времени.