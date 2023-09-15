«Спартак» - «Сочи»: Бубнов назвал точный счёт матча

Бывший футболист сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура Премьер-лиги, в котором «красно-белых» на своем домашнем стадионе примут «Сочи».

«3:1. У «Спартака» нет побед на протяжении пяти туров кряду. Ещё одно поражение, и Абаскаль может отправиться на выход. У «Спартака» шансов на победу больше», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 16 сентября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.