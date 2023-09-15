Бубнов сделал точный прогноз на матч «Ахмат» - «Краснодар»

Экс-игрок московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение насчет предстоящего матча чемпионата России между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром».

«1:1. «Краснодар» заслуженно лидирует в чемпионате, показывая лучшую игру. Но у «Ахмата» произошла смена тренера. Это пошло на пользу. В Грозном всем играть непросто, хозяева дадут бой», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Ахмата» против «Краснодара» состоится в субботу, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет организована на Liveresult.ru.