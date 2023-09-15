Президент «Урала» Иванов: «Хотели бы подписать Месси или Роналду, но не получается»

Григорий Иванов, занимающий пост президента екатеринбургского «Урала», рассказал о трансферной кампании своего клуба.

«Мы бы хотели, чтобы к нам приехал Месси или Роналду, но у нас не получается с ними. Взяли футболистов, которых посоветовал наш селекционный отдел. Главный тренер их одобрил», - передает слова руководителя «Чемпионат».

После семи проведенных туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 13 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. В следующем поединке чемпионата станы «Урал» на домашнем стадионе примет воронежский «Факел».