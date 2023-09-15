Бувач - о трансфере «Динамо»: «Бителло - игрок с высоким футбольным интеллектом»

Желько Бувач, который является заместителем гендиректора по спорту «Динамо», высказался по поводу подписания бразильского полузащитника Бителло.

«Бителло - легкий, мобильный полузащитник с хорошей техникой, он действует по всему полю, от штрафной до штрафной. Игрок с высоким интеллектом, способный сыграть на различных позициях», - приводит слова Бувача клубная пресс-служба.

Напомним, что Бителло перебрался в стан «бело-голубых» из бразильского «Гремио». Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

После семи туров «Динамо» с 14 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.