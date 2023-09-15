Агент Гюнтера высказался о срыве перехода в ЦСКА

Футбольный агент Эрсин Акан, который представляет интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, прокомментировал срыв трансфера своего клиента в московский ЦСКА. Он подтвердил, что сделка сорвалась в последний момент.

«Да, это действительно так», - рассказал агент в беседе с корреспондентом Sport24.

В минувшем сезоне Гюнтер отыграл 23 поединка в рамках чемпионата Италии. До переезда в Серию А защитник выступал за стамбульский «Галатасарай».

Срок действующего трудового договора между Гюнтером и «Вероной» рассчитан до середины 2025 года.

Гюнтер отказал ЦСКА в последний момент