21-летний полузащитник Данила Сухомлинов временно покинул «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Перспективный хавбек продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге. Сухолинов присоединился к ярославскому «Шиннику» на правах аренды. Срок действия соглашения между сторонами рассчитан до завершения текущего сезона.

В прошлом сезоне Никита выступал за «СКА-Хабаровск». Он принял участие в пяти поединках команды.

Новый клуб Сухомлинова - «Шинник» - идет в лидирующей группе первого дивизиона. После девяти туров команда занимает третье место, отставая от первой строчки на четыре балла.