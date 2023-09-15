Известно условие ухода Тикнизяна из «Локомотива»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян продолжит свои выступления за «железнодорожников», несмотря на интерес из Европы.

Как сообщил посредством социальной сети журналист Грач Хачатрян, уход армянина в январское трансферное окно маловероятен. Тикнизян может сменить команду лишь в том случае, если «Локомотив» получит выгодное денежное предложение.

Трансферная стоимость Наира оценивается в 2,5 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник провел семь матчей и забил три гола. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2026 года.