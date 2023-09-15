Гюнтер отказал ЦСКА в последний момент

Немецкий защитник «Вероны» Корай Гюнтер отказался от предложения продолжить карьеру в московском ЦСКА, об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как стало известно журналисту, 28-летний игрок в последний момент ответил отказом и сорвал сделку.

Корай защищает цвета «Вероны» с 2019 года. Срок действующего трудового договора между защитником и итальянским клубом истекает по завершении сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Гюнтер принял участие в десяти поединках, в которых получил две желтые карточки.