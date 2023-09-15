Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА зимой намерен подписать чилийского защитника

15 Сентября 2023 • 09:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1 1.72 X 3.95 2 5.00
16.09 14:00

ЦСКА проявляет интерес к защитнику аргентинского клуба «Ривер Плейт» Пауло Диасу. Об этом сообщает журналист Макс Пульесе.

По информации источника, московский клуб намерен подписать 29-летнего чилийца в зимнее трансферное окно. Отмечается, что ЦСКА уже контактировал с Диасом.

В текущем сезоне защитник провёл за «Ривер Плейт» 24 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 4 миллиона евро.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт уже завтра, 16 сентября, против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ривер Плейт Пауло Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
10:13 · Россия. Премьер-лига
Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы
10:08 · Россия. Премьер-лига
Гюнтер отказал ЦСКА в последний момент
09:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА зимой намерен подписать чилийского защитника
09:43 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Юран вряд ли может быть доволен игрой команды в атаке»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Балтики» Энрикес назвал Игнашевича сильным лидером
09:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Осипенко восстановился после травмы
08:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересен немецкий защитник
08:52 · Россия. Премьер-лига
Энрикес оценил шансы «Балтики» остаться в РПЛ
08:47 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Балтики» Энрикес: «Даже без еврокубков в России серьёзный чемпионат»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Сибайя: «Обидно, что «Рубин» не борется за чемпионство»
00:16 · Россия. Премьер-лига
Веллингтона не будет в ЦСКА - игрок провалил медосмотр 1 слухи
14 Сентября
23:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником Чумичем официально
23:27 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о переходе голкипера Шамова официально
Все новости
Рекомендуем