ЦСКА зимой намерен подписать чилийского защитника

ЦСКА проявляет интерес к защитнику аргентинского клуба «Ривер Плейт» Пауло Диасу. Об этом сообщает журналист Макс Пульесе.

По информации источника, московский клуб намерен подписать 29-летнего чилийца в зимнее трансферное окно. Отмечается, что ЦСКА уже контактировал с Диасом.

В текущем сезоне защитник провёл за «Ривер Плейт» 24 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 4 миллиона евро.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт уже завтра, 16 сентября, против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.