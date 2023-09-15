Нападающий «Балтики» Энрикес назвал Игнашевича сильным лидером

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.

29-летний чилиец назвал Игнашевича сильным лидером, который внимательно следит за тем, чтобы его подопечные были сконцентрированы и выполняли все требования.

«Тренировки по-настоящему интенсивные, и это хорошо. Даже если мы немного устаём, это поможет нам развиваться в дальнейшем. Он (Игнашевич) строгий, каким и положено быть хорошему тренеру», — цитирует Энрикеса «Чемпионат».

Напомним, Энрикес перешёл в «Балтику» минувшим летом. За калининградскую команду нападающий успел провести 10 матчей, в которых забил три мяча.

После семи туров РПЛ «Балтика» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка.