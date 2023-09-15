Бубнов предсказал, кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»

В рамках восьмого тура чемпионата России состоится матч между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Своим мнением по этой встрече поделился эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Самарский клуб забил больше всех и находится среди лидеров. ЦСКА будет непросто в этом матче. Если столичная команда не растеряла за паузу игровой тонус, то она способна победить», - передает слова Александра Sportbox.

ЦСКА примет «Крылья Советов» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.