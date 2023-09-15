Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в данный момент футбольный аналитик Александр Бубнов дал комментарий касательно предстоящего поединка восьмого тура Премьер-лиги между столичным «Динамо» и «Пари НН».

«2:0. «Динамо» сейчас вверху, атакующий потенциал у него выше. На результат может повлиять отсутствие Бальбуэны и Карраскаля, но людей для игры хватает. Хозяева должны победить», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» - «Пари НН» состоится сегодня, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Lveresult.ru.