Игрок «Ростова» Осипенко восстановился после травмы

Защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановился после травмы, которую он получил в матче второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

По информации «РБ Спорт», 29-летний футболист полетел вместе с командой в Калининград на матч восьмого тура РПЛ против «Балтики».

В текущем сезоне Осипенко провёл за «Ростов» три матча, в которых отметился одним забитым голом.

В семи турах РПЛ «Ростов» набрал семь очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч против «Балтики» южане проведут завтра, 16 сентября. Начало этой встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.