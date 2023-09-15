ЦСКА интересен немецкий защитник

28-летний немецкий защитник Корай Гюнтер, играющий в чемпионате Италии за «Верону», может оказаться в Российской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным журналиста, в переходе игрока заинтересован московский ЦСКА. При этом трансферное окно в России закрылось 14 сентября.

Корай защищает цвета «Вероны» с 2019 года. В общей сложности футболист провел за итальянскую команду 105 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Трудовое соглашение Гюнтера рассчитано до середины 2025 года.