Энрикес оценил шансы «Балтики» остаться в РПЛ

Чилийский форвард калининградской «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением о шансах своей команды сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Чувствую, что мы недобрали очков. В некоторых играх нам не повезло, где-то еще что-то помешало. Но мы близки к тому, чтобы улучшить свои результаты. Думаю, мы сможем остаться», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

По итогам семи проведенных туров «Балтика» набрала всего три балла и занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем поединке калининградцы встретятся с «Ростовом» на своем поле. Игра пройдет завтра, 16 сентября.