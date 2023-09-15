Форвард «Балтики» Энрикес: «Даже без еврокубков в России серьёзный чемпионат»

Форвард калининградской «Балтики» Анхело Энрикес высказал мнение о Российской премьер-лиге.

«РПЛ - интересная лига. В России серьёзный чемпионат. Даже несмотря на то, что команды не участвуют в еврокубках, уровень игры здесь хорош. Я был мотивирован приехать сюда», - передает слова легионера «Чемпионат».

Напомним, что нападающий перебрался в «Балтику» из польского клуба «Медзь» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Энрикес провел десять поединков и отметился тремя забитыми мячами.