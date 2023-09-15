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Сибайя: «Обидно, что «Рубин» не борется за чемпионство»

15 Сентября 2023 • 07:22 Комментировать

Бывший футболист казанского «Рубина» Макбет Сибайя высказался о своем экс-клубе в плане борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Обидно, что «Рубин» не борется за чемпионство. Постоянно меняются игроки, тренеры. Иногда бывают яркие отрезки и футболисты, но они уходят, а тренерам нужно снова строить команду», - передают слова Сибайи «Известия».

В ближайшем поединке чемпионата России казанский коллектив на своем домашнем стадионе примет петербургский «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 17 сентября, начало – 16:30 по московскому времени. После семи туров «Рубин» набрал шесть баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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Рубин Макбет Сибайя
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