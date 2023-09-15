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Веллингтона не будет в ЦСКА - игрок провалил медосмотр слухи

15 Сентября 2023 • 00:16 Комментировать

Защитник «Сан-Паулу» Веллингтон не перейдет в московский ЦСКА, об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

22-летний футболист провалил медицинский осмотр, хотя все детали по потенциальному переходу уже были согласованы. 

Как ранее отмечал известный инсайдер Фабрицио Романо, «армейцы» должны были заплатить бразильскому клубу 7,5 миллионов евро, а контракт должен был заключён до лета 2028 года. 

Во время сентябрьского перерыва на игры сборных Веллингтон дебютировал за национальную команду Бразилии среди игроков не старше 23 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Паулу Веллингтон
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