Защитник «Сан-Паулу» Веллингтон не перейдет в московский ЦСКА, об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

22-летний футболист провалил медицинский осмотр, хотя все детали по потенциальному переходу уже были согласованы.

Как ранее отмечал известный инсайдер Фабрицио Романо, «армейцы» должны были заплатить бразильскому клубу 7,5 миллионов евро, а контракт должен был заключён до лета 2028 года.

Во время сентябрьского перерыва на игры сборных Веллингтон дебютировал за национальную команду Бразилии среди игроков не старше 23 лет.