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«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником Чумичем официально

14 Сентября 2023 • 23:38 Комментировать
Рубин
...
Зенит
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17.09 16:30

«Рубин» подписал контракт с 24-летним полузащитником «Войводины» Николой Чумичем, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что сербский футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года, и он будет выступать под 24-м номером.

Стоит отметить, что ранее президент сербского клуба заявил, что Чумич не перейдет в казанский клуб за 1,5 миллиона евро.

Ранее игрок выступал за греческий «Олимпиакос», хихонский «Спортинг» и швейцарский «Люцерн».

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 1,8 миллиона евро. 

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Рубин Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Никола Чумич
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