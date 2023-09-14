«Рубин» подписал контракт с 24-летним полузащитником «Войводины» Николой Чумичем, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что сербский футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года, и он будет выступать под 24-м номером.

Стоит отметить, что ранее президент сербского клуба заявил, что Чумич не перейдет в казанский клуб за 1,5 миллиона евро.

Ранее игрок выступал за греческий «Олимпиакос», хихонский «Спортинг» и швейцарский «Люцерн».

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 1,8 миллиона евро.