«Рубин» объявил о переходе голкипера Егора Шамова, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 25-летним вратарём рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее воспитанник академии московского ЦСКА выступал за «Биолог», брянское «Динамо» и «Луч». Последним его клубом был тульский «Арсенал», с которым он прекратил сотрудничество сегодня, 14 сентября.

На счету Шамова 125 игр в профессиональной карьере, в которых он пропустил 156 мячей и 37 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.