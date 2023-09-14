Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Адольфо Гайч покинул ЦСКА на правах аренды и перешёл в турецкий «Ризеспор».

«Это очень логичное решение. На сегодняшний день Гайч является просто балластом для ЦСКА. Нужно было раньше просто этот вопрос решать, а Яковлева в аренду не отдавать. Теперь получается, ЦСКА отдал Гайча, Яковлева и Бистровича. На вход пока трансферов нападающих нет. На каком-то этапе это станет проблемой.

Но уход Гайча - это хорошо. Это реально был балласт. Он терялся на поле. Теперь же ЦСКА может получить деньги. Плюс ещё он всё-таки, может, наконец-то раскроется. Может быть, он наберёт форму. А потом уже можно будет выгодно продать, например», - сказал Масалитин.