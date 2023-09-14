Технический директор бразильского «Гремио» Дани Фернандес в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе полузащитника Бителло в московское «Динамо».

- «Не стоит переживать о сделке, все согласовано и подтверждено, Бителло станет игроком «Динамо».

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что полузащитник олимпийской сборной Бразилии уже прилетел в столицу России, где успешно прошёл медицинское обследование.

Отмечалось, что сумма сделки может составить 13,5 миллионов евро с учётом бонусов и агентских выплат.