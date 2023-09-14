Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов нынешний сезон проведёт в аренде в «Уфе», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Прошлый сезон 21-летний футболист провел в аренде в ивановском «Текстильщике».

Соглашение Карпова с ЦСКА, за основную команду которого он провел 33 игры, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде, рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Уфа» выступает во Второй Лиге Дивизиона А и после девяти проведенных туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице (из десяти команд).